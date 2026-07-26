Bundesanwaltschaft hat CSD-Ermittlungen übernommen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) übernommen. Das sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde./kre/DP/he
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