CDU-Politiker Bilger soll neuer Verkehrsminister werden
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker Steffen Bilger soll neuer Bundesverkehrsminister werden. Bundeskanzler Friedrich Merz werde den Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion als Nachfolger von Patrick Schnieder vorschlagen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur./mfi/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wankenheute, 17:58 Uhr · onvista
Trotzdem günstiger als GroßkonzerneComeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market