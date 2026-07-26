CDU-Politiker Bilger soll neuer Verkehrsminister werden

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BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker Steffen Bilger soll neuer Bundesverkehrsminister werden. Bundeskanzler Friedrich Merz werde den Parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion als Nachfolger von Patrick Schnieder vorschlagen, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur./mfi/DP/he

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