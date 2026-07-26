Gewalttat bei CSD - Dobrindt spricht von Terroranschlag

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff eines Autofahrers am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) gehen die Ermittler von einem islamistischen Terroranschlag aus. Darauf deute alles hin, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)./kre/DP/zb

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