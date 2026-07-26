Mutmaßlicher Täter nach CSD-Anschlag getötet

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BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ist der Tatverdächtige bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Das bestätigte die Senatsinnenverwaltung. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet./kre/DP/he

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