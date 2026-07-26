Chartzeit Marktbericht 26.07.2026

Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken

onvista · Uhr

Die US-Börsen beendeten eine turbulente Woche im Minus. Vor allem Alphabet und Tesla sorgten nach ihren Quartalszahlen für heftige Kursverluste und rissen den gesamten Technologiesektor mit nach unten.

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Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Guten Abend! Wenn ich die vergangene Woche in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, dass alles zusammenkam, was in den letzten Wochen einzeln durch die Schlagzeilen gegeistert war. Die Berichtssaison, die Zinsen und das Öl trafen an denselben Handelstagen aufeinander, und diese Mischung war für die Nerven der Anleger schwer verdaulich.

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