Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken

Guten Abend! Wenn ich die vergangene Woche in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, dass alles zusammenkam, was in den letzten Wochen einzeln durch die Schlagzeilen gegeistert war. Die Berichtssaison, die Zinsen und das Öl trafen an denselben Handelstagen aufeinander, und diese Mischung war für die Nerven der Anleger schwer verdaulich.

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