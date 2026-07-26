ROUNDUP: Bundesanwaltschaft leitet nun CSD-Ermittlungen

BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) übernommen. Das sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Berliner Senatsinnenverwaltung bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Nach dpa-Informationen wurde der Mann angeschossen und erlag den Verletzungen.

Die Bundesanwaltschaft ist die oberste Anklagebehörde in Deutschland. Sie ist unter anderem zuständig für Fälle von islamistisch motiviertem Terrorismus. Zudem kann sie solche mit besonderer Bedeutung an sich ziehen.

Eine Tote, viele Verletzte

Der CSD in Berlin war am Samstagabend abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Eine Frau wurde getötet, 29 weitere Menschen wurden verletzt. Ihr Zustand ist nach Angaben der Polizei vom Nachmittag nicht mehr lebensbedrohlich. Der Fahrer verließ laut Polizei das Auto und floh.

Er sei mutmaßlich auch mit einer Machete auf Passanten losgegangen, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin. Der Mann hat sich den Erkenntnissen zufolge radikalisiert und gehört der islamistischen Szene an.

In der Vergangenheit sei der Beschuldigte zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, sagte Dobrindt. Dagegen habe die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.

Der Tatverdächtige sei 2005 in Deutschland geboren und deutscher Staatsbürger, sagte der Innenminister. Er habe einen libanesischen Hintergrund, seine Mutter sei 2002 in Deutschland eingebürgert worden.

Fast 29.000 Menschen werden der Szene zugerechnet

Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnete dem Islamismus im vergangenen Jahr 28.645 Menschen zu - nach 28.280 im Jahr 2024. Als gewaltorientiert gelten Schätzungen zufolge 9.110 Menschen (2024: 9.540).

"Die Gefährdung durch den islamistischen Terrorismus in Deutschland ist anhaltend hoch", heißt es. 2025 hätten die islamistisch motivierten Anschläge in Berlin, Bielefeld, Essen und München symbolisch für die Bedrohung durch dschihadistische Akteure in Deutschland und Europa gestanden./kre/DP/he