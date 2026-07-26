Söder: Berliner Angriff war Anschlag auf Freiheitsidee

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TUTZING (dpa-AFX) - Der Angriff auf Passanten am Rande des CSD in Berlin zielte nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. "Er ist auch ein bewusster Anschlag auf die Freiheitsidee unseres Landes. Und deswegen muss auch mit aller Härte dagegen vorgegangen werden", sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF-Sommerinterview.

Besonders schlimm sei, dass der Angriff auf den CSD und damit auf den "Ausdruck von Lebensfreude, von Freiheit und von Toleranz" gezielt habe, betonte Söder. "Und deswegen ist der Anschlag eben mehr als, sagen wir mal, nur der Versuch, irgendwas zu stören."

"Maximaler Einsatz für die Polizeibehörden"

Neben dem Gedenken an die Opfer und Betroffenen dürfe "dieser feige Anschlag" auf keinen Fall ungesühnt bleiben, sagte Söder. Nun müsse alles dafür getan werden, die Umstände der Tat aufzuklären. "Ich glaube, es ist jetzt zu früh, wirklich alles beurteilen zu können." Die Motive müssten geklärt werden. "Es tut uns allen weh und schockt uns."

Brauchen Balance aus Sicherheit und Liberalität

Mit Blick auf künftige Großveranstaltungen und Feste bleibe es dabei, dass diese zwar geschützt werden müssten, "aber wir dürfen uns deswegen nicht die gesamte Lebensfreude nehmen lassen", sagte Söder. In Bayern versuchten die Behörden dies mit maximaler Balance aus Sicherheit auf der einen Seite und Liberalität auf der anderen Seite./had/DP/zb

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