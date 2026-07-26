Verkehrsminister Schnieder will um Entlassung bitten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will Bundeskanzler Friedrich Merz um seine Entlassung bitten. "Mit diesem Schritt ziehe ich die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Tage und will zugleich den unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich macht", heißt es in einer Erklärung des CDU-Politikers an die Deutsche Presse-Agentur./hoe/DP/he