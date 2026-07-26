Wasserversorgung am Londoner Flughafen Gatwick beeinträchtigt

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Der auch aus Deutschland häufig angesteuerte Londoner Flughafen Gatwick hat Probleme mit der Wasserversorgung. Der Flughafenbetreiber schrieb am Mittag auf der Plattform X von "Beeinträchtigungen". Dem Sender Sky News zufolge berichteten Reisende von nicht funktionierenden Toilettenspülungen und Handwaschbecken. Hintergrund ist offenbar eine Störung im Wasserwerk Bough Beech. Zu Engpässen in der Wasserversorgung soll es auch in angrenzenden Bezirken gekommen sein. Für Passagiere und Personal werde im gesamten Flughafenbereich abgefülltes Wasser bereitgestellt, schreibt der Betreiber auf X. Demnach werden weitere Maßnahmen eingeleitet. Zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kam es zunächst nicht./mj/DP/zb

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