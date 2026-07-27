AKTIEN IM FOKUS: Stark fallender Ölpreis verhilft Airline-Aktien zu Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Von dem stark nachgebenden Ölpreis dürften am Montag die Papiere der Fluggesellschaften profitieren. Im Handel auf Tradegate verteuerten sich Lufthansa um 3 Prozent und Air France-KLM um 3,2 Prozent in Relation zu ihren Schlusskursen auf Xetra beziehungsweise an der Euronext vom Freitag. Ryanair stiegen auf Tradegate um 4 Prozent.

Grund für den Ölpreisrückgang ist die Angriffspause des US-Militärs im Iran. Am Londoner Rohstoffmarkt fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen auf zuletzt 90 US-Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis in der Spitze auf über 100 Dollar geklettert.

"Das Öl unternimmt den ersten echten Versuch, wieder Diplomatie einzupreisen, nachdem US-Präsident das Ende einer Feuerpause erklärt hatte", schrieb Marktexperte Stephen Innes. Über sinkende Zinsen an den Kapitalmärkten bekämen Aktien und Anleihen Raum für eine Erholung./bek/mis