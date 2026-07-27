American Airlines: Der Rekordumsatz reicht mir nicht

Was bewegt die Aktie?

American Airlines steigerte den Umsatz um 16,2 Prozent auf 16,75 Milliarden Dollar. Das war der höchste Umsatz der Unternehmensgeschichte und lag über den Erwartungen. Die Aktie fiel trotzdem um 8,4 Prozent.

Der Grund liegt in den Treibstoffkosten. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 15 Cent und lag damit zehn Cent über den Erwartungen. Gegenüber dem Vorjahr brach der Gewinn aber um 84 Prozent ein. Die Treibstoffkosten lagen rund 83 Prozent höher als im Vorjahr und verursachten 2,2 Milliarden Dollar Mehrkosten.

Auch im laufenden Quartal bleibt der Druck hoch. American Airlines rechnet mit weiteren Mehrkosten von rund 1,7 Milliarden Dollar durch Treibstoff. Gleichzeitig bleibt das Umsatzwachstum dynamisch. Das Unternehmen stellt 16 bis 19 Prozent Wachstum in Aussicht, während die erwarteten verfügbaren Sitzmeilen um drei bis fünf Prozent steigen sollen.

Strategisch setzt American Airlines stärker auf Premiumsitze. Der Konzern will den größten Anteil an Premiumsitzen unter den Fluggesellschaften erreichen. Dieses Segment läuft weiter stark und ähnelt der Entwicklung bei Delta und United.

Charttechnik

Die Aktie bewegt sich seit drei Jahren in einer breiten Seitwärtsrange und steht aktuell etwa in der Mitte dieser Spanne.

Martins Einschätzung

Die Mitte der Range bietet kein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Der Rekordumsatz ist stark, aber die Treibstoffkosten nehmen dem Investment Case kurzfristig die Dynamik.