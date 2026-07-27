ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da sich die Forschungs- und Entwicklungsproduktivität des Pharmakonzerns verbessere, könnte der Kapitalmarkttag Ende September die Stimmung der Anleger verbessern, schrieb Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden könnte das durch den Start eines Brustkrebs-Medikamentes im kommenden Jahr./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 04:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Euro/Schweizer Franken
Roche
Roche Holding

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 27.07.2026
Dax zu Wochenbeginn mit Gewinnen erwartet – Ölpreise fallenheute, 05:56 Uhr · onvista
Dax zu Wochenbeginn mit Gewinnen erwartet – Ölpreise fallen
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wankengestern, 17:58 Uhr · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen