ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 150 Pence

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. In allen Märkten außer der Türkei habe der britische Telekommunikationskonzern beim Wachstum des Dienstleistungsumsatzes aus eigener Kraft positiv überrascht, schrieb Robert Grindle am Montag. Zudem sei die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen zu so einem frühen Zeitpunkt im Geschäftsjahr ermutigend./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:19 / CET

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