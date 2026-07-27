ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 240 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert begründete den niedrigeren fairen Wert mit angepassten Bewertungsparametern. Operativ behaupte das Unternehmen dank anhaltendem Kundenwachstum bei Mobilfunk und Breitband eine komfortable Position im US-Telekomsektor durch einen Vorsprung bei den Frequenzen, so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
T-Mobile US

Das könnte dich auch interessieren

Telekomkonzern
Vodafone im Aufwind - Deutschland-Geschäft wächst wiederheute, 07:25 Uhr · Reuters
Vodafone im Aufwind - Deutschland-Geschäft wächst wieder
Tele­kommunikations­unternehmen
T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas aus23. Juli · dpa-AFX
T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas aus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wankengestern, 17:58 Uhr · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen