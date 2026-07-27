ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für LVMH auf 575 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen von 600 auf 575 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania attestierte dem Luxusgüterkonzern in einer am Montag vorliegenden Studie einen ermutigenden Zwischenbericht mit einem Umsatzwachstum, das im zweiten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen habe. Das operative Halbjahresergebnis (Ebit) und der Nettogewinn lägen auch über dem Konsens./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:05 / EDT

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