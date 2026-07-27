ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für AMD auf 730 Dollar - 'Buy'

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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 700 auf 730 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Chipkonzern angehoben, denn das Ergebnis je Aktie könne 2028 den Wert von 30 Dollar erreichen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die am "AI Day" von AMD vorgestellten Details und Erläuterungen zu seiner CPU-Roadmap, seinem Marktanteil und dem Gesamtmarktpotenzial./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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