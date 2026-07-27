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APA ots news: FMA-Statistik: Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge auch im Jahr 2025 rückläufig

Vertragszahlen sinken weiter, verwaltetes Vermögen steigt dank  
positiver Kapitalmarktentwicklung 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ihren  
aktuellen 
Bericht zur Entwicklung der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (PZV 
) veröffentlicht. Demnach setzte sich der langjährige Rückgang bei 
den Vertragszahlen auch 2025 fort. Gleichzeitig profitierte das 
verwaltete Vermögen von den positiven Entwicklungen an den 
Kapitalmärkten. 

Vier Versicherungsunternehmen boten 2025 überhaupt noch neue PZV- 
Verträge an. Sie verwalteten am Jahresende rund 729.000 Verträge. Das 
entspricht einem Rückgang von 6,7% gegenüber dem Vorjahr. Auch das 
Neugeschäft entwickelte sich rückläufig: Mit 7.223 neu 
abgeschlossenen Verträgen lag die Zahl um 10,6% unter dem 
Vorjahreswert. Die Zahl der Neuverträge reicht weiterhin nicht aus, 
um auslaufende oder gekündigte Verträge zu ersetzen. Die FMA geht 
daher davon aus, dass die Bestandszahlen auch künftig rückläufig 
bleiben werden. 

Trotz sinkender Vertragszahlen und geringerer Prämienzuflüsse 
stieg das verwaltete Vermögen um 6,8% auf 9,27 Mrd. Ausschlaggebend 
dafür war das positive Kapitalmarktumfeld. Die volumengewichtete 
Gesamtperformance der Versicherungsunternehmen lag 2025 bei 13% vor 
Kosten. 

Der vollständige Bericht kann auf der FMA-Website unter 
https://www.fma.gv.at/publikationen/studie-praemienbeguenstigte- 
zukunftsvorsorge/ heruntergeladen werden. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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