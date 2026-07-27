Bundesanwaltschaft: Zweiter Verdächtiger nach CSD-Anschlag freigelassen

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠27. Jul (Reuters) - Ein im Zusammenhang mit dem Anschlag beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin vorläufig festgenommener zweiter Verdächtiger ist wieder auf ‌freiem Fuß. Dies bestätigte die Bundesanwaltschaft am Montag. Nach Medienberichten hatte sich der Verdacht ⁠der Tatbeteiligung ⁠nicht bestätigt. Der "Spiegel" berichtete, der Mann sei bereits am Sonntagabend aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Zeugen hätten berichtet, dass er sich von dem weißen Transporter entfernt ‌habe, den ein Attentäter am ‌Samstagabend beim CSD in eine Menschenmenge gesteuert hatte. Die Untersuchung des Fahrzeugs habe keine ⁠Hinweise darauf ergeben, dass der Mann in ‌dem Transporter gewesen sei.

Der ⁠Tatverdächtige des mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlags war am Sonntag bei seiner Festnahme erschossen worden. Der als Islamist polizeibekannte 21-Jährige ‌rannte nach ⁠Angaben der Behörden mit einer ⁠Stichwaffe auf die Beamten zu, woraufhin diese geschossen hätten. Bei dem Anschlag im Berliner Tiergarten waren eine Frau getötet und 29 Menschen verletzt worden.

(Bericht von Kirsti Knolle. Geschrieben von Holger Hansen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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