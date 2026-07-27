Commerzbank-Fusion, Palo Alto ersetzt Crowdstrike, KLA vor Zahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Commerzbank: Fusion rückt näher

Die Commerzbank signalisiert erstmals Gesprächsbereitschaft gegenüber Unicredit. Welche Rolle der fast 50-prozentige Anteil, die Bundesregierung und ein mögliches höheres Angebot spielen, schauen wir uns im Detail an.

Palo Alto Networks: Neuer Top-Pick im Cybersecurity-Sektor

Morgan Stanley macht Palo Alto Networks zum neuen Favoriten und hebt das Kursziel deutlich an. Warum Plattformstrategie, KI-Sicherheit und Margenpotenzial überzeugen, die Bewertung aber dennoch Fragen aufwirft, ist heute ein zentraler Punkt.

KLA: Intel-Investitionen als Wachstumstreiber

Intel plant deutlich höhere Ausgaben für neue Chipfertigung und moderne Produktionstechnologien. Wie stark KLA davon profitieren könnte und welche Erwartungen vor den Quartalszahlen bereits im Kurs stecken, analysieren wir genauer.