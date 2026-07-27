Märkte heute

Commerzbank-Fusion, Palo Alto ersetzt Crowdstrike, KLA vor Zahlen

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Vodafone, Commerzbank, Verizon, NextEra Energy, American Express, CXMT, Uber, Palo Alto, KLA, Zeta Global, Palantir

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Commerzbank: Fusion rückt näher

Die Commerzbank signalisiert erstmals Gesprächsbereitschaft gegenüber Unicredit. Welche Rolle der fast 50-prozentige Anteil, die Bundesregierung und ein mögliches höheres Angebot spielen, schauen wir uns im Detail an.

Palo Alto Networks: Neuer Top-Pick im Cybersecurity-Sektor

Morgan Stanley macht Palo Alto Networks zum neuen Favoriten und hebt das Kursziel deutlich an. Warum Plattformstrategie, KI-Sicherheit und Margenpotenzial überzeugen, die Bewertung aber dennoch Fragen aufwirft, ist heute ein zentraler Punkt.

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Intel plant deutlich höhere Ausgaben für neue Chipfertigung und moderne Produktionstechnologien. Wie stark KLA davon profitieren könnte und welche Erwartungen vor den Quartalszahlen bereits im Kurs stecken, analysieren wir genauer.

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