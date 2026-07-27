Commerzbank: Warum ich ein Angebot über 40 Euro erwarte

Was bewegt die Aktie?

Bei der Commerzbank rückt die Übernahmefrage in den Mittelpunkt. Unicredit hat die Beteiligung auf rund 50 Prozent ausgebaut. Damit sinkt der Spielraum der Commerzbank, sich gegen eine Übernahme zu stellen.

Entscheidend wird der 6. August. An diesem Tag legt die Commerzbank Zahlen vor, und mögliche Gespräche könnten in diesem Umfeld starten. Gute Ergebnisse würden die Verhandlungsposition der Commerzbank stärken und ein höheres Angebot wahrscheinlicher machen.

Der aktuelle Kurs liegt bei knapp 40 Euro. Für bestehende Aktionäre zählt daher vor allem die Frage, wie viel Aufschlag Unicredit zahlen muss. Ein kräftiges Angebot über 40 Euro wäre aus heutiger Sicht plausibel.

Die Aktie legte um rund zwei Prozent zu. Der freundliche Gesamtmarkt hilft, doch die wichtigste Triebfeder bleibt die konkrete Übernahmefantasie.

Charttechnik

Die letzte Konsolidierung liefert einen möglichen Zielbereich um 45 Euro. Dieses Niveau passt zu einem erhöhten Übernahmeangebot und würde bestehenden Aktionären weiteres Potenzial eröffnen.

Martins Einschätzung

Die Ausgangslage bleibt für bestehende Aktionäre attraktiv. Die Chance auf ein Angebot oberhalb von 40 Euro überwiegt aktuell die Risiken, solange Unicredit den Druck aufrechterhält und die Commerzbank in Gespräche geht.