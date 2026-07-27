CSU-Papier: Bundeswehr soll technologisch von Ukraine profitieren

München/Berlin, 27. ⁠Jul (Reuters) - Die Bundeswehr soll nach dem Willen der CSU im Gegenzug für die deutsche Unterstützung der Ukraine von deren Militärtechnologie profitieren. "An diesen Rüstungsinnovationen muss Deutschland teilhaben, um seine eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit zu stärken", heißt ‌es in einem Papier der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Das Dokument, das Reuters vorliegt, soll am Dienstag bei der Klausurtagung im oberfränkischen Kloster ⁠Banz verabschiedet ⁠werden. Die Tagung beginnt am Montagmittag.

Die deutsche Unterstützung der Ukraine bei ihrem Verteidigungskampf gegen Russland solle fortgesetzt werden, heißt es in dem CSU-Papier. Diese Hilfe habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ukraine schlagkräftige Militärtechnologie entwickelt habe, etwa in den Bereichen Marschflugkörper, Kampfdrohnen und Drohnenabwehr. "Wir fordern ‌ein zwischenstaatliches Abkommen mit Kiew, in dem ‌sich die ukrainische Seite verpflichtet, ihre technologischen Fähigkeiten mit uns zu teilen, damit wir gemeinsam stärker werden", heißt es in der Beschlussvorlage.

Auf der Klausur ⁠will die Landesgruppe Impulse zur Förderung von Wirtschaft und Hochtechnologie geben. So ‌sollen Startup-Unternehmen mit staatlichem Risikokapital gefördert ⁠werden, um eine Abwanderung ins Ausland zu verhindern. Die CSU fordert "eine nationale Wagniskapital-Initiative nach israelischem Vorbild", wie es in dem Papier heißt. "Hierbei trägt der Staat einen Teil des Risikos, indem er ‌einen Anteil an den erforderlichen ⁠Wagniskapital-Investitionen übernimmt und gleichzeitig privaten Investoren ⁠das Recht gewährt, die staatliche Beteiligung einige Jahre nach der Investition zu einem garantierten Preis zu kaufen."

Zum Auftakt der Klausur wollen sich am Montagmittag CSU-Chef Markus Söder und der Landesgruppenvorsitzende Alexander Hoffmann vor der Presse äußern. Als Gast nimmt der Chef des Drohnenherstellers Quantum Systems, Sven Kruck, an der Tagung teil. Am Dienstag wird die neue ungarische Außenministerin Anita Orban erwartet.

(Bericht von Jörn Poltz und ⁠Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)