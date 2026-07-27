CSU will "nationale Weltraumflotte" mit mehr als 1000 Satelliten

Berlin/München, 27. ⁠Jul (Reuters) - Die CSU dringt auf eine nationale Satelliten-Weltraumflotte. "Wir müssen und wollen unser Land besser schützen – an Land, auf dem Wasser sowie in und aus der Luft", heißt es in dem Beschlusspapier für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Banz, das Reuters ‌am Montag vorlag. "Mit der Bundeswehr wollen wir eine Weltall-Flotte mit mehr als 1000 Satelliten für sichere Kommunikation für vernetzte Informationen, Aufklärung und ein hochpräzises Lagebild ⁠durch den ⁠Einsatz etwa durch Radarsatelliten und Spezialkameras bauen", heißt es in dem Papier, das Dienstag verabschiedet werden soll. Deutschland könne die Nato-Fähigkeiten stärken und selbst technologischer Pionier bei der militärischen Absicherung des Weltraums werden.

Hintergrund ist, dass es in der EU Debatten gibt, ob man gemeinsam Satellitensysteme vorantreiben soll wie beim Navigationssystem Galileo. ‌Die Bundesregierung will einerseits etwa mit Frankreich enger ‌zusammenarbeiten. Andererseits plant die Bundeswehr aber ein nationales Programm. In Bayern befinden sich zahlreiche Luft- und Raumfahrtunternehmen, die von Aufträgen profitieren wollen.

Dies betrifft etwa Aufträge für Satellitenstarts. Die CSU ⁠pocht deshalb auf einen eigenen Weltraumzugang Deutschlands, wie ihn das Unternehmen Isar Aerospace ‌in Norwegen plant. Auch hier gibt es ⁠Debatten mit der französischen Regierung, die um die Auslastung ihres Weltraumbahnhofs Kourou in Französisch-Guayana fürchtet.

Die CSU verweist in dem Papier zudem auf die kommerziellen Chancen. So solle innerhalb von zehn Jahren das erste deutsche Weltraumlabor ‌für die Entwicklung von Medikamenten eingerichtet ⁠werden. In der Schwerelosigkeit lasse sich ⁠besser an Arzneimitteln forschen. "Im All können somit reinere und wirksamere Stoffe hergestellt werden." Zudem nehme der globale Markt für satellitengestützte zivile Erdbeobachtung von 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf 7,9 Milliarden Euro bis 2034 zu. Davon profitiere auch die Landwirtschaft. Europa halte derzeit mit 42 Prozent den größten Anteil am Weltmarkt für zivile und kommerzielle Erdbeobachtung – knapp vor den USA mit 41 Prozent. "Diesen strategischen Vorsprung wollen wir durch gezielte nationale Investitionen sichern und ausbauen."

(Bericht ⁠von Andreas Rinke und Jörn Poltz, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)