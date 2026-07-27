CXMT: Warum der 466-Prozent-IPO Micron hilft

Was bewegt die Aktie?

CXMT ist das chinesische Pendant zu Micron, SK Hynix und Samsung im DRAM-Markt. Der Börsengang fällt in eine Phase, in der Speicherchips weltweit knapp bleiben und die Preise stark gestiegen sind.

Apple hatte eine Ausnahmegenehmigung bei der US-Regierung angefragt, um Speicherchips von CXMT beziehen zu können. Eine Genehmigung liegt bislang nicht vor. Selbst eine Genehmigung würde das Problem nur begrenzt lösen, weil auch der chinesische Markt mehr Speicher nachfragt, als CXMT liefern kann.

CXMT hält nur rund acht Prozent am weltweiten DRAM-Markt. Der Konzern ist damit deutlich kleiner als westliche Wettbewerber. Die chinesische Nachfrage dürfte Vorrang haben, bevor größere Lieferungen an US-Unternehmen möglich werden.

Der erste Handelstag zeigte extreme Schwankungen. Die Aktie fiel in der ersten 15-Minuten-Kerze um 23 Prozent, stieg danach um 40 Prozent und verlor zum Ende der Sitzung wieder elf Prozent. Am Ende schloss sie ungefähr dort, wo sie eröffnet hatte. Gegenüber dem Ausgabepreis blieb dennoch ein Plus von rund 466 Prozent.

Martins Einschätzung

Nach diesem IPO-Sprung ist CXMT als Neueinstieg unattraktiv. Die hohe Bewertung zeigt aber, dass der Markt Speicherknappheit bezahlt. Das stärkt die These, dass Micron, SK Hynix und andere westliche Speicherwerte noch Potenzial haben.