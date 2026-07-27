DAX® - Die Ruhe vor dem Sturm?

Bei einem DAX®-Stand von 25.067 Punkten begannen für den Autor zwei Wochen Sommerurlaub – bei 25.099 Punkten enden sie nun. Zehn Handelstage mit einer absoluten Kursveränderung von 32 Punkten sind nicht gerade spektakulär. Die Bewegungsarmut der letzten Tage, Wochen und Monate gibt uns die Gelegenheit, den Monatschart der deutschen Standardwerte ausführlich unter die Lupe zu nehmen. Die beschriebene Lethargie schlägt sich mittlerweile auch in der hohen Zeitebene nieder, denn de jüngsten beiden Monatskerzen verfügen jeweils über einen kleinen Kerzenkörper. Die geringere Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs zeugt von der aktuellen Orientierungslosigkeit. Eine wichtige Unterstützung stellt der Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 24.770 Punkten) dar. Seit fünf Monaten „ringt“ das Aktienbarometer immer wieder mit diesem „support“. Gleiches gilt auf der Oberseite für die horizontalen Barrieren bei 25.400/25.500 Punkten. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der DAX® immer wieder mit dieser Widerstandszone auseinandergesetzt. Ein Schlusskurs zum Monatsultimo am Freitag unterhalb dieser Hürden würde das Risiko eines Fehlausbruchs erhöhen.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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