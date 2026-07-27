Dax höher erwartet - Iran und Ifo im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 27. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent ‌höher bei 25.099,00 Punkten geschlossen. Für Rückenwind an den europäischen Börsen sorgten überraschend starke Konjunkturdaten und Geschäftszahlen des ⁠Softwareriesen ⁠SAP. Sorgen über ausufernde Kosten für Künstliche Intelligenz (KI) belasteten die technologielastige US-Börse Nasdaq hingegen.

Im Fokus am Montag steht weiter der neu entflammte Krieg im Nahen Osten. Die USA und der Iran haben am Wochenende ‌ihre gegenseitigen Angriffe ausgesetzt und ‌bemühen sich um Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump will seinem Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN) zufolge der Diplomatie eine Chance ⁠geben. Der Iran werde seine Angriffe aussetzen, solange die ‌USA die ihren unterbrächen, ⁠sagte ein iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Bei den Konjunkturdaten warten Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ‌könnte sich Ökonomen zufolge ⁠weiter aufgehellt haben. Der ⁠Iran-Krieg und die erneut kräftig gestiegenen Ölpreise bleiben aus Sicht vieler Experten jedoch ein zentraler Unsicherheitsfaktor.

Bei den Unternehmen blicken Anleger unter anderem auf die Geschäftszahlen von Audi und Hochtief.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.099,00

EuroStoxx50 6.280,94

EuroStoxx50-Future 6.301,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.947,25 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.411,98 +0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.829,39 +0,4%

Hang Seng 25.166,58 +0,8%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika ⁠Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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