Dax Chartanalyse 27.07.2026

Dax steigt auf 25.500 Punkte nach Deeskalation - geht da noch mehr?

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.50025.600
Dax-Unterstützung24.75024.696

Dax-Rückblick:

Nach der - zumindest temporären - Einstellung der Kampfhandlungen im Iran-Konflikt macht der Dax zum Wochenstart einen regelrechten Freudensprung. Der Index legt am Vormittag über 400 Punkte zu und steigt zeitweise in den Bereich um 25.500 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Mit der heutigen Kursbewegung innerhalb des weiterhin intakten Aufwärtstrendkanals hat der Xetra-Dax die Abwärtskurslücke vom 7. Juli um 25.465 Punkte wieder geschlossen und damit kurzfristig ein wichtiges Kursziel erreicht. Die weitere Kursentwicklung dürfte primär von den kommenden Schlagzeilen aus Washington beziehungsweise dem Nahen Osten abhängen.

Bei entsprechenden Schlagzeilen wäre davon auszugehen, dass der Index das Gros der heutigen Zugewinne in den kommenden Tagen wieder abgeben wird. Sollte sich der Index allerdings oberhalb von 25.500 etablieren können, wären hingegen neue Allzeithochs zu favorisieren.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU94TF) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 27.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.967,97 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN3CGW) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 27.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.062,77 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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