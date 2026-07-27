Dax Tagesrückblick 27.07.2026

Dax startet positiv in die Woche - Hoffnung auf Frieden

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Pavel Ignatov/Shutterstock.com

Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt zu Beginn einer ereignisreichen Woche zunächst für weitere Zuversicht gesorgt. Der Dax stieg am Montagnachmittag zeitweise über 25.500 Punkte bevor zum Handelsschluss Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax Chartanalyse 27.07.2026
Dax steigt auf 25.500 Punkte nach Deeskalation - geht da noch mehr?heute · 09:03 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.

Am Ende des ersten Tages einer ereignisreichen Handelswoche ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 25.435 Punkten aus dem Handel. Tagesgewinner war SAP mit einem Plus von knapp acht Prozent.

Angriffspause im Iran

Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihre Angriffe gegen den Iran beendet. Dies ließ die Ölpreise deutlich sinken. Inflationssorgen wurden damit erst einmal nicht weiter geschürt. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen.

Konjunkturseitig stand am Morgen das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Es fiel etwas besser aus als von Experten gedacht. Die Daten seien ein positives Signal für den Start ins dritte Quartal, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben, so der Ökonom. Ein Wermutstropfen sei die leichte Eintrübung der Lagebeurteilung.

Berichtssaison im Fokus

Bevor die Berichtssaison ab Dienstag richtig Fahrt aufnimmt und ab Wochenmitte zudem wichtige Notenbankentscheidungen unter anderem in den USA anstehen, veröffentlichte am Nachmittag bereits der Baukonzern und Dax-Neuling Hochtief seine Quartalszahlen. Zuvor waren hier die Anleger in Deckung gegangen, nach den Zahlen notierten die Papiere zeitweise moderat im Plus. Die Essener hoben die Prognose für den operativen Konzerngewinn im laufenden Jahr an.

Im Luftfahrt- und Reisesektor verteuerten sich Lufthansa, Tui und Fraport als Profiteure sinkender Ölpreise um bis zu mehr als drei Prozent. (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
Lufthansa
TUI
Hochtief
Fraport
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 27.07.2026
Dax zu Wochenbeginn mit Gewinnen erwartet – Ölpreise fallenheute, 05:56 Uhr · onvista
Dax zu Wochenbeginn mit Gewinnen erwartet – Ölpreise fallen
Dax Tagesrückblick 24.07.2026
Dax springt über 25.000 Punkte - SAP steigt fast zehn Prozent24. Juli · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wankengestern, 17:58 Uhr · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen