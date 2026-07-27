Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt zu Beginn einer ereignisreichen Woche zunächst für weitere Zuversicht gesorgt. Der Dax stieg am Montagnachmittag zeitweise über 25.500 Punkte bevor zum Handelsschluss Gewinnmitnahmen einsetzten.

Am Ende des ersten Tages einer ereignisreichen Handelswoche ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 25.435 Punkten aus dem Handel. Tagesgewinner war SAP mit einem Plus von knapp acht Prozent.

Angriffspause im Iran

Die Vereinigten Staaten haben vorerst ihre Angriffe gegen den Iran beendet. Dies ließ die Ölpreise deutlich sinken. Inflationssorgen wurden damit erst einmal nicht weiter geschürt. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen.

Konjunkturseitig stand am Morgen das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Es fiel etwas besser aus als von Experten gedacht. Die Daten seien ein positives Signal für den Start ins dritte Quartal, kommentierte Marc Schattenberg, Volkswirt bei der Deutschen Bank. Vor allem die jüngsten Reformbeschlüsse der Bundesregierung dürften den Optimismus vieler Unternehmen gestärkt haben, so der Ökonom. Ein Wermutstropfen sei die leichte Eintrübung der Lagebeurteilung.

Berichtssaison im Fokus

Bevor die Berichtssaison ab Dienstag richtig Fahrt aufnimmt und ab Wochenmitte zudem wichtige Notenbankentscheidungen unter anderem in den USA anstehen, veröffentlichte am Nachmittag bereits der Baukonzern und Dax-Neuling Hochtief seine Quartalszahlen. Zuvor waren hier die Anleger in Deckung gegangen, nach den Zahlen notierten die Papiere zeitweise moderat im Plus. Die Essener hoben die Prognose für den operativen Konzerngewinn im laufenden Jahr an.

Im Luftfahrt- und Reisesektor verteuerten sich Lufthansa, Tui und Fraport als Profiteure sinkender Ölpreise um bis zu mehr als drei Prozent. (mit Material von dpa-AFX)