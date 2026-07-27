Vorbörse 27.07.2026

Dax zu Wochenbeginn mit Gewinnen erwartet – Ölpreise fallen

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Dank einer Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte der Dax zu Wochenbeginn an die Stärke vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein knappes Prozent höher auf 25.325 Punkten. Damit winkt der höchste Stand seit drei Wochen.

Profitieren dürften die Aktienkurse nicht zuletzt von fallenden Energiepreisen. Der Preis für ein Fass Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent gab um bis zu sieben Prozent nach und fiel unter die Marke von 90 Dollar. Zuletzt betrug das Minus noch knapp fünf Prozent. Der Gaspreis sackte sogar um neun Prozent ab. Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Und das komme an den Börsen gut an. Die zweite Nacht in Folge ohne Angriffe bringe ein Stück Zuversicht und Optimismus zurück.

Erholungsversuch an den US-Börsen

An der Wall Street hat sich am Freitag das Auf und Ab mit einem Erholungsversuch fortgesetzt. Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung auf die wieder rückläufigen Ölpreise. So sank der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent deutlich unter 100 US-Dollar. An der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq dagegen herrschte ungeachtet der starken Quartalsbilanz von Intel weiter Vorsicht nach dem starken Lauf von Aktien mit KI-Bezug.

Referenzsorte Brent
Ölpreis fällt nach US-Angriffspause im Iran deutlichheute · 02:29 Uhr · dpa-AFX
Ölpreis fällt nach US-Angriffspause im Iran deutlich

Der Dow Jones Industrial testete nach einem Rückschlag am Vortag wieder die 52.000-Punkte-Marke. Mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 51.947 Punkte ging der bekannteste Wall-Street-Index in das Wochenende, nachdem er am Donnerstag noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen war. In den vergangenen fünf Handelstagen verbuchte er damit einen Verlust von 0,4 Prozent.

Der umfangreich bestückte S&P 500 gewann am Freitag 0,1 Prozent auf 7.412 Zähler. Der Nasdaq 100 fiel um rund ein Prozent auf 28.128 Punkte, was im Wochenverlauf ein Minus von 1,6 Prozent bedeutet. Bereits tags zuvor hatten erneut Sorgen rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) und die dafür notwendigen Investitionen belastet.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.947+ 0,46 Prozent
S&P 5007.412+ 0,05 Prozent
Nasdaq 10028.128- 1,15 Prozent

Asien: Gewinne

Der Ölpreisrückgang im Zuge der Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen Asiens am Montag gestützt. Der volatile und zuletzt vor allem von KI-Werten beeinflusste südkoreanische Leitindex Kospi stieg um ein halbes Prozent. Der Nikkei 225 legte um rund 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen zog um rund 0,1 Prozent an.

KI-Wettlauf mit den USA
Chinesischer Chipkonzern CXMT feiert Rekord-Börsenstartheute · 05:30 Uhr · dpa-AFX
Chinesischer Chipkonzern CXMT feiert Rekord-Börsenstart
IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.770+ 0,25 Prozent
Hang Seng25.130+ 0,67 Prozent
CSI 3004.679+ 0,06 Prozent
Kospi6.723+ 0,49 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,94+ 0,41 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,18+ 0,010 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,63- 0,045 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1405+ 0,29 Prozent
Dollar in Yen163,57- 0,17 Prozent
Euro in Yen186,54+ 0,12 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent92,09 Dollar- 4,69 Dollar
WTI84,79 Dollar- 4,52 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT FUCHS SE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 41 (45,30) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 38 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 308,92 (299,88) USD - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT GENERAL MOTORS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 99 (90) USD

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
test
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 27.07.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- JEFFERIES HEBT FORD AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17,50 (14,50) USD

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LOCKHEED MARTIN AUF 595 (575) USD - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMERICAN AIRLINES AUF 15 (18) USD - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

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