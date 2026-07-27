EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026

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Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026



27.07.2026 / 22:45 CET/CEST

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Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026

Berlin, 27. Juli 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das zweite Quartal 2026 bzw. erste Halbjahr 2026 ausgewertet.

Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Q2/26 bzw. H1/26:

Gesamtkonzern:

Rohertrag: 67 Mio. Euro (Q2/25: 64 Mio. Euro) bzw. 138 Mio. Euro (H1/25: 130 Mio. Euro)

EBIT: 7,3 Mio. Euro (Q2/25: 7,4 Mio. Euro) bzw. 19,3 Mio. Euro (H1/25: 16,0 Mio. Euro)

Segment Real Estate & Mortgage Platforms:

Rohertrag: 42 Mio. Euro (Q2/25: 40 Mio. Euro) bzw. 85 Mio. Euro (H1/25: 81 Mio. Euro)

EBIT: 10,2 Mio. Euro (Q2/25: 10,2 Mio. Euro) bzw. 23,9 Mio. Euro (H1/25: 22,9 Mio. Euro)

Segment Financing Platforms:

Rohertrag: 17 Mio. Euro (Q2/25: 16 Mio. Euro) bzw. 34 Mio. Euro (H1/25: 33 Mio. Euro)

EBIT: 0,3 Mio. Euro (Q2/25: 1,3 Mio. Euro) bzw. 2,4 Mio. Euro (H1/25: 1,8 Mio. Euro)

Segment Insurance Platforms:

Rohertrag: 8 Mio. Euro (Q2/25: 8 Mio. Euro) bzw. 17 Mio. Euro (H1/25: 16 Mio. Euro)

EBIT: 0,5 Mio. Euro (Q2/25: -0,5 Mio. Euro) bzw. 1,1 Mio. Euro (H1/25: -0,3 Mio. Euro)

Die positive Entwicklung des Konzerns im ersten Halbjahr wurde somit von allen drei operativen Segmenten getragen.

Hypoport wird seine finalen H1/26 Ergebnisse wie geplant am Montag, 10. August 2026 veröffentlichen.

Kontakt

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

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