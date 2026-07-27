EQS-AFR: DekaBank Deutsche Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DekaBank Deutsche Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DekaBank Deutsche Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.07.2026 / 10:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DekaBank Deutsche Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.08.2026

Ort:

https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/publikationen-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.08.2026

Ort:

https://www.deka.de/deka-group/investor-relations-en/reports-and-presentations

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.dekabank.de
LEI Code:0W2PZJM8XOY22M4GG883
Ende der MitteilungEQS News-Service

2371914 27.07.2026 CET/CEST

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