EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.07.2026 / 13:49 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://eurotelesites.com/eurotelesites-halbjahresfinanzbericht-2026/

Sprache: Englisch

Ort:

https://eurotelesites.com/eurotelesites-half-year-financial-report-2026/

27.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EuroTeleSites AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich
Internet:eurotelesites.com
LEI Code:5299007TJV9W1OY91Y28
Ende der MitteilungEQS News-Service

2372010 27.07.2026 CET/CEST

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