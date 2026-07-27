EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EuroTeleSites AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
27.07.2026 / 13:49 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://eurotelesites.com/eurotelesites-halbjahresfinanzbericht-2026/
Sprache: Englisch
Ort:
https://eurotelesites.com/eurotelesites-half-year-financial-report-2026/
27.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|eurotelesites.com
|LEI Code:
|5299007TJV9W1OY91Y28
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2372010 27.07.2026 CET/CEST