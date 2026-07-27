EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052



Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 27. Juli 2026

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung - Korrekturmeldung



Im Zeitraum vom 20. Juli bis einschließlich 24. Juli 2026 wurden insgesamt 1.353.640 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum

Gesamtzahl der Aktien (Stück)

Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€)

Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 20.07.2026 267.750 26,9926 7.227.269 21.07.2026 269.715 26,7958 7.227.229 22.07.2026 267.570 27,0087 7.226.718 23.07.2026 270.830 26,6851 7.227.126 24.07.2026 277.775 26,0177 7.227.067

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.

Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juli 2026 bis einschließlich 24. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 5.026.915 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

