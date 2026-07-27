EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.07.2026 / 08:42 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 20.Juli 2026 bis einschließlich 24.Juli 2026 wurden insgesamt 136.499 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 20.07.2026 12.000 171,5588 2.058.705,60 XETR 21.07.2026 29.000 170,7481 4.951.694,90 XETR 22.07.2026 23.499 170,6276 4.009.577,97 XETR 23.07.2026 45.000 167,8461 7.553.074,50 XETR 24.07.2026 27.000 168,0466 4.537.258,20 XETR Gesamt 136.499 169,3075 23.110.311,17

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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