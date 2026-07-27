EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Aktienrückkauf – 2. Zwischenmeldung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
27.07.2026 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Angaben zum Emittenten und Inhalt:
Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim
Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm
Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – 2. Zwischenmeldung
Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2026 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 10. Juli 2026 mitgeteilt.
Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 24.07.2026, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 21.469 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.
Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.
Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 24.07.2026 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:
|Datum
|Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|Aggregiertes
Volumen
(EUR)
|16.07.2026
|2.331
|80,0554
|186.609,20
|17.07.2026
|3.782
|80,0733
|302.837,20
|20.07.2026
|3.584
|80,1874
|287.391,70
|21.07.2026
|2.500
|79,5986
|198.996,40
|22.07.2026
|3.619
|79,9657
|289.395,70
|23.07.2026
|3.547
|79,9759
|283.674,50
|24.07.2026
|2.106
|80,2305
|168.965,50
|Gesamt
|21.469
|80,0163
|1.717.870,20
Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.
Bornheim (Pfalz), 27.07.2026
HORNBACH Management AG
Der Vorstand
27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|LEI Code:
|529900EGQZ79V21LBL44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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