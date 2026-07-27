EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.07.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 24.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Juli 2026 bis einschließlich 24. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 117.678 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
20.07.20262.7480,00%88,3063242.666AQEU
20.07.20267.3580,01%88,2400649.270CEUX
20.07.20261.4250,00%88,1573125.624TQEX
20.07.20269.6470,01%88,2407851.258XETA
21.07.20261.8280,00%87,8282160.550AQEU
21.07.20268.3990,01%87,7191736.753CEUX
21.07.20262.7090,00%87,8424237.965TQEX
21.07.202612.0640,01%87,71801.058.230XETA
22.07.20262.6560,00%87,9835233.684AQEU
22.07.20266.1090,00%88,0979538.190CEUX
22.07.20261.9100,00%87,7265167.558TQEX
22.07.202610.8250,01%88,0557953.203XETA
23.07.20263.3190,00%84,9238281.862AQEU
23.07.202612.0970,01%85,18401.030.471CEUX
23.07.20261.8980,00%85,1455161.606TQEX
23.07.202619.6860,01%85,16801.676.617XETA
24.07.20268550,00%86,179873.684AQEU
24.07.20265.0310,00%86,0332432.833CEUX
24.07.20268720,00%86,116375.093TQEX
24.07.20266.2420,00%85,9862536.726XETA
Gesamt117.6780,08%86,879810.223.841 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 24. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.993.834 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 27. Juli 2026

Symrise AG

Der Vorstand

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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