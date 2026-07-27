EQS-DD: Cherry SE: Jurjen Jongma, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.07.2026 / 23:57 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jurjen
|Nachname(n):
|Jongma
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Cherry SE
b) LEI
|984500DF98AA2E011444
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A41YFL5
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,04 EUR
|50.912,08 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,04 EUR
|50.912,08 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|LEI Code:
|984500DF98AA2E011444
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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