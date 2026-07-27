EQS-DD: Cherry SE: Rogier Volmer, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.07.2026 / 00:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Rogier
Nachname(n):Volmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Cherry SE

b) LEI

984500DF98AA2E011444 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A41YFL5

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,04 EUR78.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,04 EUR78.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
LEI Code:984500DF98AA2E011444
Ende der MitteilungEQS News-Service

106186 28.07.2026 CET/CEST

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