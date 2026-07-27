EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien ...

Erwerb durch Einlieferung in das von der ENNOCONN Corporation am 29.06.2026 veröffentlichte Pflichtangebot. Diese Meldung bezieht sich auf die Aktien gemäß der heute veröffentlichten Meldung nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“), abzüglich jener Aktien, für die anlässlich der Einlieferung bereits Directors' Dealings-Meldungen abgegeben wurden. Das in dieser Meldung angegebene Datum des Geschäfts bezieht sich auf den Meldestichtag gemäß der WpÜG-Meldung, somit den 23.07.2026, 18:00 MESZ.