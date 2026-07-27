EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.07.2026 / 12:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dominik
Nachname(n):Asam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
ISIN:DE000HM3ZTU5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
97,24 EUR972.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
97,24 EUR972.400,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
LEI Code:529900D6BF99LW9R2E68
Ende der MitteilungEQS News-Service

106180 27.07.2026 CET/CEST

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