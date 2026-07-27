EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,79 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar betragen

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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,79 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar betragen



27.07.2026 / 14:40 CET/CEST

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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Bitmine hat in nur 13 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine hat in der vergangenen Woche 6,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft, die im Rahmen des zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar genehmigt worden waren.

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.948 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,6 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile im Wert von 61 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar, darunter 5,78 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 268 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände.

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bitmine-Kryptobestände, der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots" auf insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar beläuft.

Bitmine Weekly Update

Mit Stand vom 26. Juli 2026, 19:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.787.414 ETH zu einem Kurs von 1.948 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 208 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 61 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 268 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Bitmine hat in der vergangenen Woche 6,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft, was einen Anstieg gegenüber den 5,5 Millionen Aktien darstellt, die in der Woche zuvor zurückgekauft wurden. Wir haben unseren Aktienrückkauf ausgeweitet, da wir das steigende ETH/BTC-Verhältnis – trotz der sinkenden Wahrscheinlichkeit, dass der Clarity Act im Jahr 2026 verabschiedet wird – als Zeichen für eine Erholung der Kryptopreise werten. Tatsächlich liegt dieses Verhältnis mit 0,3000 derzeit auf einem 3-Monats-Hoch, was unserer Meinung nach ein gutes Zeichen für eine künftige Kursstärkung von ETH ist", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine.

„Die ETH-Kurse erreichen derzeit ein 10-Wochen-Hoch, und wie viele technische Analysten bereits betont haben, gehen wir davon aus, dass die nächsten wichtigen Kursmarken für ETH bei 2.000 und 2.500 US-Dollar liegen. Unser Berater, Tom DeMark von DeMark Analytics, betrachtet diese Niveaus als kurzfristige Ziele, sofern der Vergleich zwischen ETH und dem S&P 500 nach Oktober 1987 weiterhin Bestand hat", fuhr Lee fort.

„Mit dem Rückkauf von über 11 Millionen Stammaktien hat Bitmine den bislang größten Rückkauf von Stammaktien durchgeführt, den es je bei einem ETH- oder Bitcoin-Digital-Asset-Treasury gegeben hat", erklärte Lee. Seit dem 1. Juli 2026 hat Bitmine im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar 11,6 Millionen Stammaktien zurückgekauft.

„In der vergangenen Woche haben wir 9.946 ETH erworben. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das „Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Mit Stand vom 26. Juli 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,6 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.948 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn das ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 299 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,65 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 254 Millionen US-Dollar geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,79 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,65 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Bitmines Krypto-Bestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von rund 59 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 597 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 24. Juli 2026) und und belegt damit Platz 171 in den USA – hinter Hewlett Packard Enterprise (Platz 170) und vor HCA Healthcare (Platz 172) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).

Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden, und verfolgt eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und Teilnehmer an den öffentlichen Kapitalmärkten. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei protokollnative Aktivitäten, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „plant", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und der Aussage, dass Bitmine dieses Ziel bereits zu 96 % erreicht habe; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich der Aussage, dass Bitmine über 4.917.189 gestakte ETH im Wert von 9,6 Milliarden US-Dollar verfügt, prognostizierte annualisierte ETH-Staking-Erträge von etwa 299 Millionen US-Dollar (sofern das ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und dessen Staking-Partner gestakt wird) sowie aktuell prognostizierte annualisierte Staking-Erlöse von etwa 254 Millionen US-Dollar; (iii) die geplante Expansion von MAVAN, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (iv) das anhaltende Engagement des Unternehmens, im Rahmen seiner ETH-Treasury-Strategie wöchentlich ETH zu erwerben; (v) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" für die Finanzdienstleistungen ebenso transformativ sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden; (vi) Erwartungen hinsichtlich des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar und dessen wertsteigernder Wirkung für die Aktionäre, einschließlich Aussagen, dass Bitmine den bislang größten Rückkauf von Stammaktien für eine ETH- oder Bitcoin-Digital-Asset-Treasury durchgeführt hat; (vii) Aussagen zu erwarteten ETH-Kursniveaus und technischen Kurszielen, einschließlich der Erwartung, dass die nächsten zu überwindenden Schlüsselmarken bei 2.000 US-Dollar und 2.500 US-Dollar für ETH liegen; (viii) Aussagen, wonach die Investition des Unternehmens in Eightco Holdings ein indirektes Engagement in OpenAI darstellt; (ix) Einschätzungen, wonach das ETH/BTC-Verhältnis auf einem 3-Monats-Hoch liegt, sowie Erwartungen, dass dies ein gutes Zeichen für eine künftige Stärkung der ETH-Kurse ist; und (x) das künftige Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten, Aktienrückkaufmaßnahmen sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem Bitmine tätig ist; Marktbedingungen, die den Handelskurs der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung des GENIUS Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

POLYMARKET: Clarity Act signed into law in 2026?

ETH prices at 10-week high

STAKING: BMNR now staking over 4.9 million ETH as of July 26, 2026

ALCHEMY of 5%: BMNR ranked #171 by 5D avg daily $ volume

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Cision

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