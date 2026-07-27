EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio.

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EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio.

27.07.2026 / 13:55 CET/CEST
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Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Industrie-Kunden, der sich u. a. auf Arbeits-/Gehörschutzprodukte spezialiert hat, einen Auftrag im Wert von insgesamt ca. € 2,6 Mio. für CT-ComLink® Anschlusskabel.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail:investor.relations@ceotronics.com
Internet:www.ceotronics.com
ISIN:DE0005407407
WKN:540740
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID:2372002
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