EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio.

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CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio.



27.07.2026 / 13:55 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Industrie-Kunden, der sich u. a. auf Arbeits-/Gehörschutzprodukte spezialiert hat, einen Auftrag im Wert von insgesamt ca. € 2,6 Mio. für CT-ComLink® Anschlusskabel.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CEOTRONICS AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48 EQS News ID: 2372002

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