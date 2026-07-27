EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio.
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CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio.
27.07.2026 / 13:55 CET/CEST
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Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Industrie-Kunden, der sich u. a. auf Arbeits-/Gehörschutzprodukte spezialiert hat, einen Auftrag im Wert von insgesamt ca. € 2,6 Mio. für CT-ComLink® Anschlusskabel.
„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2372002
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