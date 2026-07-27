EQS-News: DeFi Technologies veröffentlicht einen Brief des CEO an die Aktionäre

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DeFi Technologies veröffentlicht einen Brief des CEO an die Aktionäre



27.07.2026 / 13:35 CET/CEST

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TORONTO, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt, hat heute ein Schreiben seines CEO und exekutiven Vorsitzenden, Johan Wattenström, an die Aktionäre veröffentlicht

DeFi Technologies Inc. Logo

Sehr geehrte Aktionäre,

Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen Aktionären zu versichern, dass die Geschäftsleitung und das Team den Kursrückgang sehr ernst nehmen. Wir sind selbst alle Aktionäre und spüren die Auswirkungen ebenso wie Sie.

Unser Aktienkurs stand schon immer in engem Zusammenhang mit den Kursniveaus und der Aktivität am Kryptomarkt, die wiederum stark mit unserem verwalteten Vermögen korrelieren – dem wichtigsten Umsatztreiber.

Meiner Ansicht nach sind die Haupttreiber der Kursentwicklung ein sehr schwacher Kryptomarkt, wobei Altcoins deutlich stärker betroffen sind, eine Sektorrotation weg von Krypto-Aktien sowie technische Faktoren, die größtenteils mit unserer Kapitalbeschaffung zusammenhängen.

Die technischen Faktoren waren einmaliger Natur; unsere Produktinnovationen machen uns stetig einzigartiger und wettbewerbsfähiger. Wenn sich der Markt wieder erholt, ist das Unternehmen bestens gerüstet, um noch höhere Erträge als während des letzten Krypto-Bullenmarkts zu erzielen – mit noch größerem asymmetrischem Aufwärtspotenzial.

Unser Kerngeschäft hat sich weiterentwickelt und wird immer diversifizierter, skalierbarer und effizienter. Unsere Monetarisierungsrate verbessert sich auf Vermögensbasis kontinuierlich, während neue, innovative Produkte und Geschäftsbereiche bald an den Start gehen werden.

Es ist sicherlich frustrierend, wenn Einführungstermine verschoben werden. Dies ist fast ausschließlich auf ein besonders schwieriges regulatorisches Umfeld in der EU zurückzuführen – eine Realität in dieser Branche seit der Gründung des Unternehmens. Dadurch erhöht sich auch die Eintrittsbarriere für Wettbewerber, denen unsere hart erarbeitete Erfahrung im Umgang mit unseren spezifischen Märkten fehlt.

In Bezug auf den Aktienkurs haben wir im letzten Zyklus eine ähnliche Dynamik beobachtet, als das Unternehmen auf dem Tiefpunkt des Bärenmarkts 2022/2023 unter 0,10 US-Dollar notierte. Damals war das Unternehmen noch weit weniger ausgereift, Stillman gehörte noch nicht zum Unternehmen, und DeFi Technologies hatte Schulden in Höhe von mehr als 40 Millionen US-Dollar. In dieser Zeit halfen das Management, Insider, Freunde und Familienangehörige – mich eingeschlossen – dabei, das Unternehmen mit Kapital in Millionenhöhe zu stützen, um den Aufbau auch während des Abschwungs fortzusetzen.

Heute ist das Unternehmen in diesem Krypto-Bärenmarkt deutlich besser aufgestellt als im vorangegangenen Zyklus. DeFi Technologies erzielte 2025 Rekordumsätze und einen Rekordgewinn, verfügt zum Ende des ersten Quartals über eine solide Bilanz in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar, ist profitabel, hat praktisch keine Schulden und betreibt nun eine stärker diversifizierte Plattform, die Valour und Stillman umfasst.

Betrieb

Wir investieren weiterhin in unsere Kerngeschäftsbereiche und bauen gleichzeitig neue auf, und wir identifizieren und reduzieren konsequent suboptimale Kosten, um unsere Gewinnschwelle zu senken. Zwar setzen der schwache Kryptomarkt und die hohe Bitcoin-Dominanz den Umsatz unter Druck, doch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Betriebs wird immer stärker, und wir nutzen die schwache Marktlage, um unser Kerngeschäft zu stärken.

Unser erster Hedgefonds wird voraussichtlich sehr bald aufgelegt, weitere werden folgen, sobald die Aufnahme eines weiteren Handelspartners abgeschlossen ist, die derzeit im Gange ist.

Wir planen, Arbitrage-Strategien in der zweiten Jahreshälfte auszuweiten.

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde „Finansinspektionen" hat die Genehmigung für die OGAW-Struktur für kryptobezogene Vermögenswerte verweigert; wir haben gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und arbeiten daran, sie aufheben zu lassen. Zum Wohle unserer Anleger war es unser Ziel, den ersten OGAW-Fonds in unserem Hauptmarkt anzusiedeln. Stattdessen richten wir nun eine OGAW-Plattform an einem anderen Ort in der EU ein, da ungewiss ist, wie lange das Berufungsverfahren dauern wird. Wir werden in Kürze ein Update zum neuen Zeitplan bereitstellen.

Die Valour Custody-Plattform schreitet voran, mit einem klareren Startziel in der zweiten Jahreshälfte, wodurch neue Produkte und Dienstleistungen darauf aufbauen können.

Das Wachstum von Stillman Digital setzt sich trotz des Marktklimas fort: In jedem Quartal kommen mehr und größere Kunden hinzu, und wir sind auf dem besten Weg zu einem Rekordjahr beim Umsatz.

Krypto-Winter bieten uns erhebliche Chancen, gestützt durch unsere starke Bilanz und unsere skalierbare Plattform. Wir suchen aktiv nach hochwertigen, groß angelegten Akquisitionsmöglichkeiten und verfolgen diese. Es ist schwer vorherzusagen, wann Transaktionen bekannt gegeben werden könnten, da wir aufgrund unserer Kriterien zur Schaffung von Shareholder Value hohe Maßstäbe für den Abschluss von Geschäften anlegen; die Qualität und Quantität interessanter Gelegenheiten ist jedoch beispiellos.

KI hat sich bei der Optimierung des Geschäfts als äußerst effektiv erwiesen, ist mittlerweile fester Bestandteil des täglichen Betriebs und wird bald direkt zur Umsatzgenerierung beitragen. In unseren Kernmärkten werden Sie zudem neue KI-bezogene Anlageprodukte sehen, die unser Krypto-Produktangebot ergänzen.

Darüber hinaus hat das Team hinter unserem ersten Fonds KI bereits seit vielen Jahren effektiv integriert und automatisierte, KI-gesteuerte Handelsalgorithmen entwickelt und eingesetzt.

Wir verzeichnen seit Jahresbeginn Nettozuflüsse in die ETPs von Valour, was ich als Zeichen der Stärke im aktuellen Umfeld betrachte. Darüber hinaus haben wir in unserem Kernmarkt zwei große, erfolgreiche Kampagnen zum Markenaufbau abgeschlossen, zusätzlich zu unseren laufenden Marketing- und PR-Aktivitäten.

Einige Aktionäre haben Bedenken geäußert, dass das Unternehmen eine mögliche Aktienzusammenlegung in sein Instrumentarium aufnimmt. Wir müssen uns für den schlimmsten Fall maximale strategische Handlungsfreiheit bewahren – alles andere wäre Misswirtschaft. Wir haben keine Pläne für eine Aktienzusammenlegung, es sei denn, dies wird als notwendig erachtet, und werden diese Option nur dann nutzen, wenn es erforderlich ist, um die Attraktivität der Aktien zu steigern und zu 100 % sicher zu sein, dass wir die Vorgaben der Nasdaq einhalten. Bemerkenswert ist auch, dass 73 % der Aktionäre dafür gestimmt haben, dass das Unternehmen die Option hat, bei Bedarf eine Aktienzusammenlegung durchzuführen.

Ich war noch nie so zuversichtlich, was unseren Kurs angeht. Die Lektion, die ich aus all den Zyklen seit meinem ersten Vorhaben 2014 gelernt habe, ist, dass Erfolg in starken Marktphasen davon abhängt, wie hart wir in den Abschwungphasen arbeiten. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und Geduld. Ich verstehe, dass dies für alle Anleger schwierige Zeiten sind, aber wir arbeiten jeden Tag fleißig daran, ein Weltklasse-Unternehmen aufzubauen und das Vertrauen sowie den Wert für die Aktionäre wiederherzustellen.

Ich freue mich darauf, Sie in den kommenden Quartalen über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Mit freundlichen Grüßen

Johan Wattenström

Chief Executive Officer und Vorsitzender

DeFi Technologies Inc.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu hundert der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet; Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung auf institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte anbietet; und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die privaten sowie institutionellen Anlegern auf einfache und sichere Weise über ihr traditionelles Bankkonto Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung oder zum Erhalt von Updates finden Sie unterhttps://valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen bietet und seinen Schwerpunkt auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie legt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Entwicklung von Produkten der zweiten Generation, die geografische Expansion des Unternehmens und seiner Produkte, die voraussichtliche Verwendung von Kapital, die Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsfelder, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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