EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt seine Beteiligung an der Finanzierungsrunde der World Foundation in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar bekannt, während der Schwerpunkt von World vom Aufbau des Netzwerks auf die Skalierung des Nutzens verlagert wird

EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) / Schlagwort(e): Finanzierung

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt seine Beteiligung an der Finanzierungsrunde der World Foundation in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar bekannt, während der Schwerpunkt von World vom Aufbau des Netzwerks auf die Skalierung des Nutzens verlagert wird



27.07.2026 / 14:35 CET/CEST

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Zusammensetzung des Vermögensbestands von Eightco zum 26. Juli 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast-Industries-Anteilen, 16.278 ETH, ein Bestand von fast 302 Millionen WLD sowie 142 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Äquivalenten – insgesamt rund 391 Mio. US-Dollar

OpenAI gab kürzlich bekannt, dass es ein vertrauliches S-1-Formular eingereicht hat und damit den Weg für einen möglichen künftigen Börsengang ebnet.

Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor.

ORBS Holdings & Key Metrics

Am 24. Juli 2026 gab die World Foundation eine Finanzierungsrunde in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar bekannt, die von Pantera Capital angeführt wurde und an der sich unter anderem Bain Capital Crypto, Eightco, Selini Capital, Susquehanna Crypto sowie weitere Investoren beteiligten. Die World Foundation feierte zudem ihr dreijähriges Jubiläum seit der Inbetriebnahme: Mehr als 39 Millionen Nutzer haben sich dem World Network angeschlossen, wobei mehr als 18 Millionen Menschen durch einen Orb verifiziert wurden. Das Netzwerk hat seit seinem Start mehr als 475 Millionen World-ID-Nachweise verarbeitet.

Stand 26. Juli 2026, 19:30 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) zu je 0,36 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 142 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtvermögen von etwa 391 Millionen US-Dollar entspricht.

„Es ist offensichtlich, dass die Welt sich einer sehr leistungsfähigen KI nähert", sagte Sam Altman kürzlich. „Uns liegen die Menschen mehr am Herzen als die KI. Und wir sind so fest darauf programmiert, uns um Menschen zu kümmern, dass ich keine Angst vor der Zukunft habe, solange wir das erkennen können. World ID ist unser Beitrag dazu, und es war beeindruckend, die Fortschritte im letzten Jahr zu beobachten, als die Menschen dies angenommen und herausgefunden haben, wie sie es in eine neue Welt integrieren können."

„Die am 24. Juli begonnene Reduzierung der WLD-Token-Ausgabe halbiert das zusätzliche Angebot. Dies dürfte das Netto-Verhältnis von Angebot und Nachfrage für WLD erheblich verbessern und stützt somit das Argument für ein verbessertes Risiko-Ertrags-Verhältnis bei den Preisen", sagte Tom Lee, Vorstandsmitglied von Eightco (ORBS).

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

Am 21. Juli wurde bekannt gegeben, dass der Vermögensverwalter Grayscale bei der SEC einen Antrag auf Auflegung des ersten US-amerikanischen ETFs gestellt hat, der an Worldcoin gekoppelt ist (Decrypt).

Am 21. Juli kündigte OpenAI die Einführung des Programms ChatGPT for Small Businesses an, einer Initiative, die kleinen Unternehmen helfen soll, mit ChatGPT produktiver zu arbeiten und ihr Geschäft auszubauen (OpenAI).

Am 21. Juli veröffentlichte Franklin Templeton Digital Assets ein von Sandy Kaul verfasstes Whitepaper mit dem Titel „Agentic AI – The Killer Use Case for Blockchain and Crypto", in dem dargelegt wird, dass Blockchains Transaktionen zwischen Maschinen erleichtern und für den flächendeckenden Einsatz von agentenbasierten KI-Diensten von entscheidender Bedeutung sein werden. Dies steht im Einklang mit unserer Überzeugung, dass WorldID im Zentrum dieser Interaktion steht.

Am 22. Juli wurde bekannt gegeben, dass OpenAI plant, in Georgia ein Rechenzentrum mit einer Leistung von 3,2 Gigawatt zu errichten, das die OpenAI-Anlage schrittweise von 2028 bis 2032 in Betrieb nehmen soll (Axios).

Am 24. Juli 2026 erreichte der Zeitplan für die Token-Ausgabe von World einen bedeutenden Meilenstein. Wie im ursprünglichen World-Whitepaper dargelegt, endete die längste dreijährige Freigabeperiode für Token des Netzwerks, wodurch sich die Anzahl der täglich in Umlauf kommenden WLD um etwa 43 % verringerte – von rund 5,1 Millionen Token auf etwa 2,9 Millionen. ORBS hält derzeit 301.971.219 WLD, was etwa 8 % des Umlaufbestands entspricht und die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene WLD-Position darstellt. WLD wird weiterhin in Umlauf gebracht, allerdings nur noch mit etwa der Hälfte der bisherigen täglichen Rate, wodurch sich das Wachstum des Gesamtangebots erheblich verlangsamt (World).

Eightco: Beteiligung an wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy – mit Engagements in jedem dieser Trends durch indirekte Investitionen in OpenAI (23 % der Bestände von ORBS), Worldcoin (28 %) und Beast Industries (5 %).

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat ca. 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Beteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI halten; dies entspricht rund 23 % des Eigenkapitals und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar.

ChatGPT, die App von OpenAI für Endverbraucher, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Endverbraucher (Sensor Tower) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, womit sie zur am schnellsten skalierenden Endverbrauchertechnologie der Geschichte wurde (UBS via Reuters).

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält fast 302 Millionen WLD – etwa 8 % des im Umlauf befindlichen Bestands –, was die weltweit größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position sowie rund 28 % des Vermögens der Eightco-Treasury darstellt.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein eindeutiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Dabei monetarisieren sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll die Authentifizierung verifizierter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentengestützte KI, ein adressierbares Umsatzpotenzial von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Mio. US-Dollar in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 5 % der Treasury-Vermögenswerte entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Endkundenreichweiten und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower; getragen wird dies von MrBeast als der weltweit meistgesehenen Person auf YouTube. Da KI die Inhaltsproduktion zunehmend zur austauschbaren Ware macht, werden Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zu immer knapperen Ressourcen.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine einzigartige Treasury-Strategie für Worldcoin (WLD) verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker eine indirekte Beteiligung an drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch seine indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch seine Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD sowie über das Proof-of-Human-Protokoll und die Creator-Ökonomie durch seine Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für die Verifizierung von Menschen im Zeitalter agentengestützter KI auf.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekte Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries.

Wer hält den größten Bestand an Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält fast 302 Millionen WLD – rund 8 % des im Umlauf befindlichen Angebots und die weltweit größte öffentlich bekannte institutionelle Position.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein eindeutiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentengestützten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentengestützter KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehört Tom Lee an, geschäftsführender Partner und Leiter Research bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR); Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, ist als Berater des Verwaltungsrats tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio einige der wichtigsten Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen zur erwarteten Verbesserung des Netto-Angebots-Nachfrage-Gleichgewichts bei WLD sowie des Risiko-Ertrags-Verhältnisses der Preise nach der Reduzierung der Token-Emission; Aussagen, dass Blockchains Maschine-zu-Maschine-Transaktionen erleichtern und für den Einsatz weit verbreiteter agentischer KI-Dienste von entscheidender Bedeutung sein werden; die Überzeugung des Unternehmens, dass WorldID im Zentrum der Interaktion zwischen KI und Blockchain steht; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar in Branchen wie Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; Aussagen bezüglich der erwarteten Reduzierung der WLD-Token-Ausgabe nach dem 24. Juli 2026, einschließlich der Verringerung von etwa 5,1 Millionen Token auf etwa 2,9 Millionen Token pro Tag; Aussagen, dass das Unternehmen weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene WLD-Position hält; Aussagen, dass Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; Aussagen darüber, dass das Unternehmen die Infrastruktur für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentischen KI aufbaut; Aussagen darüber, dass das Unternehmen durch seine Investitionen in OpenAI, WLD und Beast Industries ein indirektes Engagement in wegweisenden Trends bietet; Aussagen, dass OpenAI einen vertraulichen S-1-Antrag eingereicht hat und sich damit auf einen möglichen zukünftigen Börsengang vorbereitet; sowie Aussagen zu den zukünftigen Phasen des Rechenzentrumsprojekts von OpenAI in Georgia von 2028 bis 2032. Begriffe wie „plant", „erwartet", „wird", „geht davon aus", „fortsetzen", „ausbauen", „vorantreiben", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „könnte", „bleiben", „voraussagen", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte", „positioniert", „Ansicht" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und AUS-Dollarrucksweise sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Schwankungen der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der „Proof-of-Human"-Technologie und des „World"-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentenbasierter KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheit hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI, der Entwicklungen des Geschäftsmodells sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identität und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Leistung des kreatörorientierten Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in Privatunternehmen; sich wandelnde öffentliche und staatliche Standpunkte zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz; Risiken, dass die Angebotsdynamik von WLD möglicherweise nicht zu den erwarteten Markteffekten führt; Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung, der Entwicklung und der Fähigkeit der World Foundation, ihr Netzwerk und ihr Geschäftsmodell zu skalieren; sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Zeitplan und der Fertigstellung der geplanten Rechenzentrumsprojekte von OpenAI. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln.

The ORBS Portfolio Thesis

Eightco Holdings Inc. (OCTO), Worldâ€™s First Worldcoin (WLD) Treasury Strategy

Cision

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