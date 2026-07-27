EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft beruft Yannick Moyles-Johnson zum Vorstand und neuen CFO

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft beruft Yannick Moyles-Johnson zum Vorstand und neuen CFO



27.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft beruft Yannick Moyles-Johnson zum Vorstand und neuen CFO

Germering, 27. Juli 2026 – Der Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft („FORTEC“), einem führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Display-Technologie und Stromversorgungen, hat Herrn Yannick Moyles-Johnson zum neuen Finanzvorstand der Gruppe bestellt. Damit wird die bereits angekündigte langfristige Nachfolgeregelung im Finanzressort umgesetzt. Moyles-Johnson wird seine Funktion spätestens am 1. November 2026 antreten. Er folgt auf Henrik Christiansen, der seit November 2025 interimistisch als CFO agiert und diese Funktion seit Februar 2026 auch als Mitglied des Vorstands ausübt. Christiansen wird dem Unternehmen für eine reibungslose Übergabe zur Verfügung stehen.

Der studierte Betriebswirt (M.Sc. in BWL / MBA) Moyles-Johnson verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Führungserfahrung in technologieorientierten Industrieunternehmen. Zuletzt war er CFO und kaufmännischer Geschäftsführer der ProMik Holding GmbH, einer Portfoliogesellschaft der Deutschen Beteiligungs AG. Weitere Führungspositionen bekleidete er unter anderem bei der Technologiegruppe Brockhaus Technologies AG, der VIA Optronics AG sowie der Brose Gruppe. Seine Schwerpunkte liegen in der Steuerung internationaler Forschungs- und Produktionsstandorte, der Optimierung von Finanz- und Unternehmensprozessen sowie der Umsetzung von Transformations- und Effizienzprogrammen.

„Mit der Berufung des 41-jährigen Yannick Moyles-Johnson setzt FORTEC auf eine Führungspersönlichkeit, die internationale Kultur- und Managementerfahrung mit einer langfristigen Perspektive für die weitere Entwicklung der Gruppe verbindet. Seine mehr als 15-jährige Tätigkeit in technologieorientierten Industrieunternehmen sowie seine Erfolge bei Transformations- und Effizienzprogrammen machen ihn zu einer idealen Besetzung für die nächsten Entwicklungsschritte des Unternehmens. Gemeinsam mit dem Co-Vorstand Michael Spatny, wird er sich auf die Verbesserung der Profitabilität, die Stärkung der Marktposition sowie die Erschließung zusätzlicher Wachstumschancen konzentrieren und die strategische Weiterentwicklung der FORTEC Gruppe vorantreiben“, sagt Christoph Schubert, Aufsichtsratsvorsitzender der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft.

„Ich freue mich sehr über die Berufung in den Vorstand der börsennotierten FORTEC Gruppe. Ein innovatives Produktportfolio, die internationale Aufstellung und die Chancen, das Unternehmen einerseits effizienter auszurichten und andererseits die langfristige Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen, sehe ich als spannende Aufgabe“, ergänzt Yannick Moyles-Johnson, künftiger CFO der FORTEC Gruppe.

Der Aufsichtsrat dankt an dieser Stelle auch ausdrücklich Herrn Henrik Christiansen für seine erfolgreiche Tätigkeit als interimistischer CFO und Vorstandsmitglied. Gemeinsam mit dem COO und Vorstand Herrn Michael Spatny hat er wichtige Maßnahmen zur operativen Stabilisierung und Wiedererlangung der Wettbewerbsstärke initiiert.

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Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

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