EQS-News: Lenzing Gruppe beschleunigt strategische Transformation

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Lenzing Gruppe beschleunigt strategische Transformation



27.07.2026 / 20:05 CET/CEST

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Lenzing Gruppe beschleunigt strategische Transformation mit „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ und kündigt Maßnahmen zur Stärkung der Finanzstruktur an

Strategischer Fokus: Ausbau des Geschäfts für Nonwovensfasern, Neuausrichtung des Geschäfts für Textilfasern und weitere Stärkung des Zellstoffgeschäfts.

Performance-Programm: Kosteneinsparungen von EUR 120 Mio. gegenüber den Ist-Werten 2025, einschließlich der bereits kommunizierten EUR 45 Mio., volle Ergebniswirksamkeit bis Ende 2027.

Profitabilität und Verschuldungsgrad: Mittelfristiges Ziel einer EBITDA Steigerung von EUR 150 Mio. bei einer EBITDA-Marge zwischen 20-25 Prozent und eines Verschuldungsgrades von unter 2,5x.

Refinanzierung: Transformation wird von den Hauptaktionären und Kernbanken durch eine geplante Kapitalerhöhung und neue Kreditfinanzierungen unterstützt.

Produktionsnetzwerk: Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks für Fasern; Stärkung ausgewählter Kernstandorte, darunter Lenzing in Österreich, bei geplanter Einstellung der Produktion in Heiligenkreuz bis Ende 2026 und in Grimsby bis Ende 2027.

Mitarbeitende: Verantwortungsvolle Umsetzung der Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung und Unterstützung für betroffene Mitarbeitende.

Lenzing, 27. Juli 2026 – Die Lenzing Gruppe gab heute die nächsten entscheidenden Schritte ihrer strategischen Transformation bekannt: Aufbauend auf messbaren Fortschritten des Performance-Programms und der laufenden Organisationsentwicklung beschleunigt Lenzing ihre strategische Neuausrichtung unter den Prioritäten „Grow Nonwovens, Reset Textiles“.

Die Umsetzung der Strategie erfolgt durch das neue Führungsteam unter CEO Georg Kasperkovitz und wird durch den Aufsichtsrat unterstützt. Das gestärkte Führungsteam, mit nachweisbarer Erfahrung bei der Transformation von Unternehmen, sorgt für die Kontinuität, die Verantwortlichkeit und die operative Ausrichtung, die erforderlich sind, um die nächste Phase der Transformation von Lenzing erfolgreich umzusetzen.

Ziel der Strategie ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Lenzing Gruppe nachhaltig zu verbessern, die Kapitalrendite zu erhöhen und das Unternehmen für langfristiges Wachstum in höherwertigen Marktsegmenten zu positionieren. Vor dem Hintergrund eines zunehmend herausfordernden Marktumfelds für Cellulosefasern und veränderter Marktdynamiken, plant Lenzing ihren Fokus auf Nonwovens-Anwendungen zu schärfen und zugleich das Textilgeschäft neu auszurichten. Eine starke Innovationspipeline von unternehmenseigenen Fasertechnologien und Plattformen der nächsten Generation, darunter TreeToTextile, LENZING™ Nonwoven Technology und hochentwickelte Filamentlösungen, sollen das Wachstum in beiden Geschäftsbereichen beschleunigen.

Die Transformation umfasst die Optimierung des Produktionsnetzwerks, ein umfassendes Performance-Programm und eine disziplinierte Kapitalallokation, um eine solide Profitabilitätssteigerung und ein strukturell stärkeres Finanzprofil zu unterstützen.

„Mit Grow Nonwovens, Reset Textiles“ setzt Lenzing entscheidende Schritte, um das Unternehmen in einem grundlegend veränderten Marktumfeld langfristig erfolgreich neu zu positionieren. Durch die Kombination eines fokussierten Premium-Produktportfolios, verbesserter Wettbewerbsfähigkeit und einer starken unternehmenseigenen Innovationspipeline schaffen wir die Grundlage für profitables Wachstum und eine noch widerstandsfähigere, fokussierte Lenzing Gruppe. Gleichzeitig stärkt die Transformation unseren Hauptproduktionsstandort in Lenzing, Österreich und unterstützt eine langfristig profitable und wettbewerbsfähige Zukunft des Standorts“, sagt Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe.

Grow Nonwovens

Lenzing nutzt den zunehmenden Wandel von fossilbasierten Materialien zu cellulosischen Faserlösungen und beabsichtigt das Nonwovens-Geschäft bis 2030 deutlich auszubauen. Basierend auf einer soliden Nachfrage nach Nonwovens-Fasern hat das Unternehmen im November 2025 EUR 15 Mio. und im Juni 2026 weitere EUR 8 Mio. an Investitionen beschlossen, um die Produktionskapazität für Nonwovens am Standort Lenzing in Österreich zu erhöhen. Der Fokus liegt auf der Erweiterung des bestehenden Portfolios und der Entwicklung von Fasern der nächsten Generation für Nonwovens-Anwendungen, speziell im attraktiven Hygiene-Segment, unterstützt durch langfristige Verträge mit führenden Unternehmen der Nonwovens-Industrie. Darüber hinaus treibt Lenzing gemeinsam mit strategischen Partnern die Kommerzialisierung der LENZING™ Nonwoven Technology voran und bietet damit wettbewerbsfähige und nachhaltige Alternativen für den Markt. Zudem entwickelt Lenzing ihren Faserproduktionsstandort in Mobile, USA, strategisch zu einer modernen Nonwovens-Anlage für Spezialanwendungen weiter.

Reset Textiles

Da sich die globale Textilfaserindustrie weiterhin rasant verändert, wird Lenzing ihren Fokus auf differenzierte Premium-Marktsegmente und strategische Kundenpartnerschaften weiter schärfen, um die Bedürfnisse von Marken und Handelspartnern in westlichen und asiatischen Märkten noch besser zu bedienen. Mit fortschrittlichen Fasertechnologien wie TreeToTextile, Flammschutzfasern der nächsten Generation und Spezialitäten Lösungen will Lenzing ihre Position als verlässlicher Partner für hochwertige Textilanwendungen stärken, bei denen Innovation, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit zentrale Differenzierungsmerkmale sind.

Lenzing plant zudem das eingesetzte Kapital reduzieren, indem das Produktionsnetzwerk konsolidiert und die Anlagenbasis an künftige Marktanforderungen angepasst wird, etwa durch Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten für TENCEL™ Modalfasern sowohl in China als auch in Österreich. Gleichzeitig wird Lenzing den Anteil standardisierter Commodity-Produkte wie Standardviscosefasern für Textilanwendungen schrittweise reduzieren.

Zellstoff- und Bioraffinerieprodukte

Zellstoff- und Bioraffinerieprodukte bleiben eine zentrale Säule der Lenzing Gruppe. Kapazitätssteigerungen in Brasilien und Österreich sowie operative Verbesserungen und Maßnahmen zur Energieoptimierung sollen diesen profitablen Geschäftsbereich und seinen Beitrag zum Ergebnis der Gruppe weiter stärken.

Fokussiertes Performance-Programm

Aufbauend auf den in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritten schärft Lenzing ihr Performance-Programm, um geplante Einsparungen von EUR 120 Mio. gegenüber den Ist-Werten von 2025 erzielen. Darin enthalten sind bereits kommunizierte Personalkosteneinsparungen von EUR 45 Mio. aus überwiegend administrativen Funktionen, entsprechend einer ungefähren Reduktion von 600 Mitarbeitenden. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde im ersten Halbjahr 2026 bereits eine Reduktion des Personalstands um 267 Mitarbeitende erreicht, was zu annualisierten Einsparungen von EUR 25 Mio. führt. Das Programm soll bis Ende 2027 seine volle Ergebniswirksamkeit erreichen. Das neue Programm fokussiert auf eine effiziente Verwaltungsstruktur sowie operative Einsparungen durch verbesserte Wettbewerbsfähigkeit an den Standorten.

Konsolidierung des Produktionsnetzwerks

Im Rahmen ihrer Transformation und der Optimierung des Produktportfolios konsolidiert Lenzing ihr Faserproduktionsnetzwerk parallel zum laufenden Verkaufsprozess des indonesischen Viscosestandorts PT South Pacific Viscose. Darüber hinaus plant Lenzing, die Produktion in ihren Faserwerken in Heiligenkreuz, Österreich, bis Ende 2026 und in Grimsby, Vereinigtes Königreich, bis Ende 2027 auslaufen zu lassen.

Diese Transformation wird es Lenzing ermöglichen, ihre Kernstandorte, einschließlich des Lenzing Standorts in Österreich, zu stärken und gleichzeitig eine stabile und zuverlässige Versorgung der Kunden sicherzustellen.

Parallel dazu prüft Lenzing strategische Optionen für die betroffenen Standorte, einschließlich eines möglichen Verkaufs oder anderer werterhaltender Lösungen. Sollte keine tragfähige Lösung erreicht werden, plant Lenzing ein strukturiertes und geordnetes Herunterfahren, mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Versorgungssicherheit und Kontinuität für Kunden sowie soziale und ökologische Verantwortung.

Für die betroffenen Mitarbeitenden in Heiligenkreuz gilt ein bestehender Sozialplan. Für die betroffenen Mitarbeitenden in Grimsby wird sich Lenzing mit den Arbeitnehmervertretern und den betroffenen Interessengruppen über geeignete Unterstützungsmaßnahmen abstimmen. In Indonesien plant Lenzing, im dritten Quartal 2026 im Einklang mit den lokalen gesetzlichen Vorschriften personalbezogene Effizienzmaßnahmen umzusetzen, um den Betrieb mit zwei Produktionslinien zu optimieren. Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe: „Wir sind uns bewusst, dass das geplante Auslaufen der Produktion an einzelnen Standorten eine schwierige, aber notwendige Entscheidung ist, die unsere Mitarbeitenden betrifft. Mir ist es wichtig, dass wir auch in dieser Situation verantwortungsbewusst gegenüber unseren Mitarbeitern handeln. Derzeit führen wir konstruktive Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Sozialpläne und geltenden lokalen Rahmenbedingungen.“

Die weltweite Belegschaft von Lenzing wird voraussichtlich von rund 8.100 Mitarbeitenden beziehungsweise 7.700 FTE (Vollzeitäquivalente) per Ende 2025 deutlich bis Ende 2027 zurückgehen. Die Reduktion wird vor allem Mitarbeitende an den genannten Standorten in Heiligenkreuz, Österreich, Grimsby, Vereinigtes Königreich, und Purwakarta, Indonesien, sowie die bereits angekündigte Reduktion von 600 Positionen in der Administration innerhalb der gesamten Gruppe betreffen.

Als Teil der Standortkonsolidierung erwartet die Lenzing Gruppe im Jahr 2026 Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte, insbesondere Sachanlagen, von bis zu EUR 150 Mio. zu erfassen. Diese nicht zahlungswirksame Wertminderung wird sich voraussichtlich negativ auf das Konzern-EBIT und das Konzernergebnis im Jahr 2026 auswirken, hat jedoch keine Auswirkungen auf das EBITDA im Jahr 2026. Darüber hinaus werden Restrukturierungsrückstellungen im Zusammenhang mit Personalabbaumaßnahmen von bis zu EUR 40 Mio. erwartet, die das EBITDA im Jahr 2026 voraussichtlich belasten.

Finanzziele

Das strategische Ziel des Unternehmens ist, mittelfristig wieder Umsatzwachstum mit einer EBITDA Steigerung von EUR 150 Mio. und einer EBITDA Marge von 20-25% zu erreichen sowie den Verschuldungsgrad (Leverage) unter 2,5x zu senken.

Solide Ergebnisse im zweiten Quartal[1]

Die fortgesetzte disziplinierte Umsetzung des Performance-Programms und der strategischen Maßnahmen, insbesondere konsequenter Preissetzungsmaßnahmen, beginnen Früchte zu tragen und spiegeln sich in soliden Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 wider. Der Umsatz im zweiten Quartal 2026 lag bei EUR 652 Mio., verglichen mit EUR 651 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal 2026 lag der Umsatz bei EUR 616 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf EUR 123 Mio. nach EUR 112 Mio. im zweiten Quartal 2025. Im ersten Quartal 2026 lag das EBITDA bei EUR 116 Mio. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im zweiten Quartal 2026 um zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent. Der Unlevered Free Cashflow belief sich im zweiten Quartal 2026 auf EUR 32 Mio. nach EUR 49 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im ersten Quartal 2026 lag der Unlevered Free Cashflow bei EUR 66 Mio. Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich auf EUR 1,36 Mrd. gegenüber EUR 1,44 Mrd. im Vorjahr.

„Die positiven, vorläufigen Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 bestätigen, dass wir die richtigen Maßnahmen eingeleitet haben, um Lenzing wieder auf einen profitablen Kurs zu bringen. Dennoch müssen wir unser Performance-Programm weiter fortsetzen und schärfen sowie unser Fasergeschäft neu positionieren, um langfristige, strukturelle Profitabilität zu erreichen und mittelfristig eine EBITDA-Marge zwischen 20 und 25 Prozent anzustreben“, sagt Mathias Breuer, CFO der Lenzing Gruppe.

Umfassende Refinanzierung

Lenzings Transformation wird von ihren Hauptaktionären B&C-Gruppe und Suzano sowie von der Oberbank AG unterstützt, und durch Pläne für eine umfassende Refinanzierungsvereinbarung mit den wesentlichen Kreditgebern. Zur Stärkung seiner Finanzstruktur beabsichtigt das Unternehmen eine Kombination aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten in Höhe von bis zu 300 Mio. EUR – vorbehaltlich der Zustimmung in einer außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich am oder um den 25. August 2026 abgehalten wird – sowie neuen Finanzierungsvereinbarungen von bis zu 300 Mio. EUR und einer Verlängerung der Laufzeiten bestehender Verbindlichkeiten bis 2030. Die Kapitalerhöhung wird von BNP Paribas, UniCredit, COMMERZBANK und der Erste Group garantiert.

„Der mehrstufige Finanzierungsplan ermöglicht es Lenzing, seine Finanzstruktur nachhaltig zu stärken. Das umfassende Maßnahmenpaket umfasst neues Eigenkapital, wodurch die Gesamtverschuldung reduziert wird, sowie eine Ausweitung der syndizierten Finanzierung. Dadurch entsteht ein Fälligkeitsprofil, das optimal auf die laufende Umsetzung unserer Strategie abgestimmt ist“, sagt CFO Mathias Breuer.

Die Refinanzierung soll Lenzing ausreichenden finanziellen Spielraum verschaffen, um die strategische Transformation unter „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ umzusetzen und gleichzeitig bevorstehende Fälligkeiten proaktiv zu adressieren. Im Rahmen dieser Transformation beabsichtigt Lenzing, seine Widerstandsfähigkeit und Profitabilität zu stärken, Investitionen auf differenzierte und wertschöpfende Anwendungen zu konzentrieren sowie das Portfolio und den industriellen Footprint neu auszurichten. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, langfristigen Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig seine Rolle als führender Anbieter nachhaltiger, cellulosischer Faserlösungen weiter auszubauen.

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Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: EUR 2,60 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

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[1] Vorläufig, nicht geprüft; Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2026 gemäß Finanzkalender am 5. August 2026.

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