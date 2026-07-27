EQS-News: Neue chinesische Produkte aus drei Bereichen weltweit beliebt

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Neue chinesische Produkte aus drei Bereichen weltweit beliebt



27.07.2026 / 16:10 CET/CEST

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BEIJING, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Beijing ein Bericht von CMG

Neue chinesische Produkte aus drei Bereichen, die die zukünftige Orientierung der industriellen Entwicklung vertreten – Roboter, Künstliche Intelligenz und innovative Medikamente – sind in der ersten Hälfte von 2026 zu einer neuen Visitenkarte des chinesischen Außenhandels geworden.

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https://german.cgtn.com/2026/07/27/ARTI1785138046587843

In der dritten Woche im Juli lag das wöchentliche Nutzungsvolumen chinesischer Großmodelle bei 36,11 Billionen Tokens, was einem Wachstum von mehr als 30 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Damit liegt China seit zwölf Wochen weltweit auf dem ersten Platz. Der Export von KI ist schon längst nicht mehr ein Verkauf von Software, er umfasst auch die Entwicklung der Berechnungsmethoden, die Nutzung der Modelle und die Inbetriebnahme von KI-Agenten.

In der ersten Jahreshälfte belief sich das Exportvolumen von Reinigungsrobotern und bionischen Smart-Robotern auf 18,09 Milliarden Yuan RMB. Der Exportwert industrieller Roboter stieg um 18,6 Prozent auf 6,29 Milliarden Yuan RMB. Diese Roboter wurden in 141 Ländern und Gebieten weltweit abgesetzt. Der Export von Operationsrobotern erhöhte sich drastisch um das 3,3-Fache auf 480 Millionen Yuan RMB und die Zahl der Exportmärkte stieg von 23 auf 49.

Innovative Medikamente haben die globale Wettbewerbslage ebenfalls umgestaltet. In der ersten Jahreshälfte genehmigte die Staatliche Medikamentenaufsichtsbehörde Chinas 38 innovative Medikamente, elf davon sind weltweit neu und wurden von inländischen pharmazeutischen Unternehmen selbständig entwickelt. Zu den Käufern gehören 20 Länder und Gebiete, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien. Hinsichtlich der Zahl neu entwickelter Medikamente nimmt China einen Anteil von rund 30 Prozent weltweit ein und liegt damit auf dem zweiten Platz.

Cision

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