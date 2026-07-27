EQS-NVR: PSI Software SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: PSI Software SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

PSI Software SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.07.2026 / 09:57 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

PSI Software SE

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 24.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

16341810

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software SE Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Internet: www.psi.de LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37

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