EQS-NVR: PSI Software SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: PSI Software SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
PSI Software SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.07.2026 / 09:57 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)24.07.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

16341810
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet:www.psi.de
LEI Code:529900OS5AIRXC3T2J37
Ende der MitteilungEQS News-Service

2371904 27.07.2026 CET/CEST

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