Europäische Satellitenkonzerne

Eutelsat und SES erhalten US-Milliarden für Freigabe von Frequenzen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - Die europäischen Satellitenbetreiber Eutelsat und SES können sich auf milliardenschwere Zahlungen der US-Regierung freuen. Sie erhielten insgesamt 6,1 Milliarden Dollar als Ausgleichszahlung für die Freigabe ‌bestimmter Funkfrequenzen, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Die US-Telekommunikationsbehörde FCC will diese künftig für Mobilfunk ⁠nutzen. ⁠Das frei gewordene Frequenzspektrum soll im kommenden Jahr versteigert werden.

Die Aktien von Eutelsat stiegen daraufhin in Paris um bis zu 9,5 Prozent. SES-Titel legten an der Luxemburger Börse 5,7 Prozent zu. Die erwarteten ‌US-Zahlungen an Eutelsat entsprächen knapp ‌50 Cent je Aktie, rechneten die Analysten der Bank JPMorgan vor. Bei SES liege der Wert bei sechs ⁠Euro je Aktie. Allerdings werde wohl rund eine Milliarde ‌Dollar davon direkt an die ⁠Anleihegläubiger von SES fließen.

Darüber hinaus ließen die Ausgleichszahlungen Rückschlüsse auf die möglichen Ausgaben für die kommenden Mobilfunkfrequenz-Auktionen in den USA zu, schrieben ‌die Experten weiter. US-Netzbetreiber ⁠müssten für die Bieterverfahren 2027 ⁠und 2028 voraussichtlich etwa 25 Milliarden Dollar aufbringen. Dies dämpfe die Aussichten auf künftige Aktienrückkäufe. Die Papiere der großen US-Netzbetreiber AT&T, T-Mobile und Verizon fielen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um bis zu 1,7 Prozent.

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