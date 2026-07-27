EZB-Ratsmitglied Kazimir neigt zu Zinserhöhung im September

(Reuters) - EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir denkt laut über eine Zinserhöhung im September nach. "Die eingehenden Daten und die geopolitischen Entwicklungen müssten schon sehr überzeugend sein, damit ich mich im September nicht für eine weitere Anhebung ausspreche", erklärte ‌der slowakische Notenbankchef am Montag in einem Meinungsbeitrag. Für den Konflikt im Nahen Osten sei kein klares Ende in Sicht, ebenso wenig ⁠wie für ⁠die Ungewissheit hinsichtlich der Energieversorgung aus der Golfregion. Es gelte zu verhindern, dass sich über erhöhte Energiekosten Löhne und Preise hochschaukelten.

Diese für die Inflationsentwicklung gefährlichen, sogenannten Zweitrundeneffekte kündigten sich aber nur selten an: "Sie entstehen oft unbemerkt. Wenn sie erst einmal voll sichtbar sind, ‌ist ihre Beseitigung kostspielig", betonte Kazimir. Die ‌Aufgabe der EZB sei es, vor diesem Zeitpunkt zu handeln und nicht erst danach.

Es sei zwar eine wohlüberlegte und richtige Maßnahme gewesen, die Zinsen ⁠im Juli unverändert zu lassen. Die Arbeit sei jedoch mit Blick auf ‌die anhaltende Inflationsgefahr wahrscheinlich noch ⁠nicht erledigt: "Die erneute Eskalation des Konflikts ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass wir ungünstige Szenarien nicht außer Acht lassen dürfen", betonte Kazimir und fügte hinzu: "Sollte sich die Lage zuspitzen und der ‌Preisdruck stärker sowie hartnäckiger werden, ⁠werden wir in den kommenden Quartalen ⁠stärker straffen müssen als derzeit erwartet."

Auch Österreichs Notenbankchef Martin Kocher hatte jüngst erklärt, eine Zinserhöhung im September sei bei anhaltendem Inflationsdruck möglich. Die EZB hat den Leitzins jüngst bei 2,25 Prozent belassen und zugleich die Tür für einen weiteren Schritt nach oben offengehalten. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Notenbank nach der Zinserhöhung vom Juni im September nachlegen wird.