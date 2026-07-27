Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenLuxusgüter

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Amkor TechnologyBericht 2. Quartal 2026
Applied DigitalBericht Geschäftsjahr 2026
AstraZenecaBericht 2. Quartal 2026
Branicks Group (ehem: DIC Asset)Bericht 1. Quartal 2026
Brown & BrownBericht 2. Quartal 2026
CanonBericht 2. Quartal 2026
Galp EnergiaBericht 2. Quartal 2026
HochtiefBericht 2. Quartal 2026
LendingClubBericht 2. Quartal 2026
LVMHBericht 2. Quartal 2026
MichelinBericht 2. Quartal 2026
NucorBericht 2. Quartal 2026
SaipemBericht 2. Quartal 2026
WelltowerBericht 2. Quartal 2026
WhirlpoolBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LVMH
Hochtief
Applied Digital
AstraZeneca
Branicks Group (ehem: DIC Asset)
Amkor Technology
Welltower
Saipem
Whirlpool
Brown & Brown
Michelin
Canon
Nucor
Galp Energia
LendingClub

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